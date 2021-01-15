В Казахстане предложили отказаться от штрафов за нарушение эпиднорм

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О контроле над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм высказался заместитель председателя Республиканской специальной мониторинговой группы Рафаэль Гасанов. По его словам, нужно усилить информационно-разъяснительную работу, отказаться от штрафов и поработать на превенцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращаясь к санитарно-эпидемиологической службе, Комитету, Министерству здравоохранения, хочу сказать, чтобы они вышли из кабинетов и сходили в ЦОНы по всей стране. Контроль должен быть. Мы все равно наблюдаем наплыв в ЦОНы. Есть такая проблема. Мы уже говорили об этом. Можно всегда прийти, раскритиковать ЦОНы, штрафы наложить. Отдельного совета нет. Эпидемиологи должны сходить в ЦОН и разъяснить», - отметил спикер.

По его мнению, прирост случаев заболевания наводит страх на людей. Он считает, что нужно усилить информационно-профилактическую беседу.

«Нужно усилить этот вопрос. Нас, общественников, хватает настолько, насколько хватает. У нас ресурсов мало. Нужно усилить работу в информационном формате. От штрафов нужно отказаться. Нельзя штрафовать. Сначала давайте поработаем на превенцию. Мне нравится опыт Агентства по противодействию коррупции. Они работают на превенцию. У нас на превенцию не работают. Сразу пришли и быстренько оштрафовали. Нужно работать превентивно. Людям надо разъяснить простым человеческим языком. Это запросы граждан. Простые работники, люди, бизнесмены пишут мне об этом», - отметил Рафаэль Гасанов.