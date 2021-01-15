-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В Казахстане предложили отказаться от штрафов за нарушение эпиднорм
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О контроле над соблюдением санитарно-эпидемиологических норм высказался заместитель председателя Республиканской специальной мониторинговой группы Рафаэль Гасанов. По его словам, нужно усилить информационно-разъяснительную работу, отказаться от штрафов и поработать на превенцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Обращаясь к санитарно-эпидемиологической службе, Комитету, Министерству здравоохранения, хочу сказать, чтобы они вышли из кабинетов и сходили в ЦОНы по всей стране. Контроль должен быть. Мы все равно наблюдаем наплыв в ЦОНы. Есть такая проблема. Мы уже говорили об этом. Можно всегда прийти, раскритиковать ЦОНы, штрафы наложить. Отдельного совета нет. Эпидемиологи должны сходить в ЦОН и разъяснить», - отметил спикер.
По его мнению, прирост случаев заболевания наводит страх на людей. Он считает, что нужно усилить информационно-профилактическую беседу.
«Нужно усилить этот вопрос. Нас, общественников, хватает настолько, насколько хватает. У нас ресурсов мало. Нужно усилить работу в информационном формате. От штрафов нужно отказаться. Нельзя штрафовать. Сначала давайте поработаем на превенцию. Мне нравится опыт Агентства по противодействию коррупции. Они работают на превенцию. У нас на превенцию не работают. Сразу пришли и быстренько оштрафовали. Нужно работать превентивно. Людям надо разъяснить простым человеческим языком. Это запросы граждан. Простые работники, люди, бизнесмены пишут мне об этом», - отметил Рафаэль Гасанов.
- Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить в Казахстане индекс развития молодежи
- Касым-Жомарт Токаев высказался о профилактике суицида и буллинга среди детей
- Новый сервис ЕНПФ по проверке пенсионнных накоплений с помощью SMS запустили в Казахстане
- О результатах работы мобильных комплексов «АРКАН» рассказали жамбылские полицейские
- В управлении инвестиций и развития туризма Мангыстауской области - новый руководитель
- В Атырауской области от коронавируса лечатся 1 223 человека
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана