В Казахстане предлагают внедрить инвестиционный налоговый кредит
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане предлагают внедрить инвестиционный налоговый кредит. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя на пленарном заседании Мажилиса поправки в налоговое законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Предлагается внедрить инвестиционный налоговый кредит. Кредит будет предоставляться на три года по КПН и налогу на имущество. Он будет беспроцентный, но в случае неисполнения условий будет начисляться пеня», - сказал Руслан Даленов.
Глава МНЭ добавил, что на переработку хлопка, производство дрожжей, кондитерских изделий, сахара из сахарной свеклы предлагается распространить норму по уменьшению исчисленной суммы НДС. Это будет стимулировать переработку сельхозпродукции, увеличение объема производства.
В целях упрощения процедуры возврата НДС при экспорте предлагается предоставление права на применение упрощенного возврата НДС для отечественных производителей: в размере 50% без проверки, 50% после проверки.
«Предлагается распространение льготы по НДС для производства компонентов транспортных средств и сельскохозяйственной техники. Это увеличит долю казахстанского содержания в отечественных автомобилях», - резюмировал Руслан Даленов.
- Налоговую отчетность можно будет представить по одноразовому паролю - законопроект
- Для создания 5G в Казахстане намерены снизить в 10 раз плату за использование радиочастот
- Сроки уплаты налога на транспорт намерены перенести в Казахстане
- В Казахстане могут освободить от НДС социально значимые автоперевозки
- Более млрд тенге выделено Абайскому району Карагандинской области по Дорожной карте занятости
- Доходы автобусных парков в РК упали почти на треть, доходы таксопарков - более чем на 80%
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана