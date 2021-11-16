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В Казахстане предлагают узаконить журналистские расследования

16 Ноября 2021 11:55
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В Казахстане предлагают узаконить журналистские расследования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для борьбы с коррупцией назначат комиссаров и узаконят журналистские расследования. Об этом сообщил председатель Агентства РК по противодействию коррупции Марат Ахметжанов в ходе онлайн-встречи с представителями неправительственных организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основные направления – это выявление и устранение коррупционных рисков, укрепление антикоррупционной культуры, усиление комплайенс-службы в квазигосударственном секторе. Задача государственных органов – эффективная их реализация на всех уровнях, включая города и села. Для этого в каждом государственном органе созданы проектные офисы, через них будет продолжена деятельность «Адалдык аланы», с привлечением общественности. Здесь самое главное – взаимодействие на принципах партнерства, открытости и без излишней бюрократии. Таким образом, через базовые антикоррупционные направления будем координировать работу министерств и акиматов и проводить антикоррупционную политику государства. Для всех мы уже разработали целевые индикаторы. В регионах достигать их будут специально назначенные сотрудники в этих ведомствах. Это, так называемые, антикоррупционные комиссары. Конечно же, они будут работать «в одной упряжке» с представителями общественности», – сказал М.Ахметжанов.

Глава Агентства также отметил, что в западных странах одна только публикация о фактах коррупции в СМИ является поводом для соответствующих проверок. Поэтому, предлагается внедрить институт журналистского расследования, установить законодательные пределы и гарантии защиты прав журналистов.


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#СМИ   #Права человека   #Борьба с коррупцией  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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