В Казахстане предлагают снять ограничения для объектов МСБ, чьи сотрудники были вакцинированы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предусмотреть отмену ограничений по времени работы для объектов МСБ, прошедших 100%-ю вакцинацию сотрудников предлагают депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В демократическую партию «Ак жол» обращаются предприниматели, несогласные с различными ограничениями на их работу, часто противоречащие не только экономике, но и здравому смыслу. В стране до сих пор нет Единых требований по ограничительным мерам в тех или иных карантинных зонах, а санитарные врачи каждого региона выносят свои постановления исходя из собственного понимания. В результате, вводимые ограничения порой напоминают театр абсурда. Так, в столице, работа летних площадок и открытых террас кафе и ресторанов разрешена до 00:00 часов. А, например, в городе Темиртау Карагандинской области санврачи таким же «летникам» запрещают работать уже после 20.00 часов и сократили их работу на 4 часа в самое востребованное время. Хотя на сегодня оба региона находятся в «красной зоне», и таких фактов немало по стране. Владельцы объектов общепита требуют объяснить: чем «красная зона» Темиртау краснее «красной зоны» в Нур-Султане?» – отметил Максат Раманкулов, озвучивая депутатский запрос в адрес министра здравоохранения РК.

Депутат продолжил, что для кафе и ресторанов это далеко не праздный вопрос: по их подсчетам, «точку безубыточности», то есть покрытие расходов на содержание помещений, коммунальные платежи, выплату зарплат работникам, налогов бюджету, кредитов банкам и т. д. может обеспечить работа минимум до 22.00 часов, а ведь нужно еще зарабатывать на жизнь.

Понимая необходимость противодействия пандемии, предприниматели торговли и сферы услуг готовы оказать содействие скорейшей вакцинации населения и выработке коллективного иммунитета к коронавирусу в обществе.

«Но более эффективными для этого были бы не запреты, а регулирование и стимулирующие меры. Например, предприниматели предлагают смягчать ограничения для тех объектов торговли и общепита, все 100% работников которых прошли вакцинацию двумя компонентами. Для таких объектов предлагается снять ограничения по времени работы. Полагаем, что данная мера поможет восполнить существующие пробелы системы Ashyq в регионах, и вовлечет в процессы вакцинации многотысячный обслуживающий персонал МСБ, который ежедневно контактирует с огромным числом граждан», – добавил депутат.



