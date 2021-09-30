В Казахстане предлагают сформировать электронный реестр соцработников и онлайн-платформу для их непрерывного образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Онлайн-платформу непрерывного образования для социальных работников предложили создать в Казахстане. Об этом на III Международном форуме социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика» сообщил руководитель проектного центра при Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана Данияр Нурпеисов.

По его словам, с марта текущего года ведомство совместно с ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН - прим. автора) провело тестирование социальных работников, а также руководителей медико-социальных учреждений и центров занятости, заведующих отделений социальной помощи на дому. Тестируемым задавали вопросы на знание законодательства, этических требований и решение практических задач.

Он информировал, что тестирование прошли 11 656 человек из них 9417 набрали проходной балл, не набрали проходной балл 2239 опрошенных. Результаты показали, что самый высокий средний балл 62% набрали заведующие отделами социальной помощи на дому, высший балл 57% в блоке о знаниях законов набрали директоры центров занятости и заведующие отделами социальной помощи на дому, высший бал - 72%- по практическому блоку удалось набрать заведующим отделов социальной помощи на дому.

«Тестированием мы охватили 95% социальных работников, из них 91% - набрали проходной балл, 50% социальных работников набрали баллы в районе среднего и выше среднего, что мы считаем, не плохой результат, знания на среднем уровне», - рассказал он.

Вместе с этим, как подчеркнул Нурпеисов, во время тестирования эксперты столкнулись с рядом проблем. В частности, с отсутствием единой базы социальных работников и базы тестовых вопросов, а также с тем, что некоторые тестируемые не владели компьютерной грамотностью.

«Также было выявлено наличие лиц, не умеющих справляться со стрессом и контролировать свое психоэмоциональное состояние. Например, люди элементарно не могли пройти тест, подготовиться. Если на каком-то этапе тестирования они не могут справиться, то работая с населением эти люди могут проявить агрессию, недосказанность, тем самым ухудшая качество социальных услуг», - пояснил он.

Он добавил, что по итогам тестирования ведомство и ЮНИСЕФ разработали ряд рекомендаций в зависимости от результата тестирования того или иного соцработника, а также рекомендации общего характера.

«Необходимо сформировать электронный реестр социальных работников и проработать вопрос организации краткосрочных компьютерных курсов, решить вопросы материально-технического оснащения управлений социальной защиты, подведомственных организаций, сформировать банк профессиональных навыков и компетенций социальных работников. Кроме этого, следует проработать возможность создания онлайн-платформы для непрерывного обучения, новых подходов аттестации социальных работников, проводить постоянное повышение квалификации по недостающим навыкам», - заключил он.

О проблемах в сфере образования социальных работников высказалась генеральный директор Центра социальной адаптации и профессионально-трудовой реабилитации детей и подростков с нарушениями умственного и физического развития Роза Сулейменова.

По ее словам, в понимании термина «социальный работник», содержания его работы и квалификационных требований «полная неразбериха» и «пока не будет определен перечень знаний и умений специалистов, ни о каком качественном образовании не может идти речи».

«Именно квалификационные требования являются основой для разработки учебного плана, учебных программ и учебных дисциплин. Социальная система является заказчиком подготовки специалистов, и вузы должны удовлетворить запросы этой системы. Еще необходимо разобраться, для каких сфер социальной работы готовим социальных работников», - сказала Сулейменова.

Социальную работу можно и нужно рассматривать как личностную помощь детям и людям в целом. Для этого они должны хорошо знать хотя бы основы возрастной и педагогической психологии, нормативно-правовые акты и ряд других дисциплин. И учить этому нужно в вузе, считает эксперт.

Укрепление кадровых ресурсов социального обеспечения - одна из составляющих системы соцзащиты и защиты детей в рамках программ ЮНИСЕФ. В целом, по словам руководителя программ по охране детства офиса организации в Казахстане Айслу Бекмусы, в новой глобальной стратегии ЮНИСЕФ по охране детства на 2021-2030 годы отдельное внимание уделяется роли социальной работы.

«Стратегия на 2021 - 2030 годы стала более универсальной, направлена на всех детей, важно, чтобы все они были в защищенной среде. Для этого делается акцент не только на межведомственную систему по охране детства в Казахстане, но и на роль профилактики и реагирования нарушений прав детей во всех секторах», - пояснила она.

В завершение панельной сессии участники форума приняли участие в дискуссии о необходимости повышения образования социальных работников, а также задали вопросы присутствующим экспертам.

В мероприятии в онлайн и офлайн-формате принимают участие около 600 специалистов из регионов Казахстана, России, Азербайджана, Таджикистана, Германии и других стран.

Форум проводится в рамках сотрудничества представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Уполномоченного по правам человека, Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева и Альянса профессиональных социальных работников Казахстана при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Республике Казахстан.