В Казахстане предлагают отменить итоговую аттестацию для 9 - 11 классов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Отменить итоговую аттестацию для 9, 11 классов предлагает депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предвыборной программе партии «Nur Otan» охрана здоровья населения, включая детей, их жизнь и безопасность обозначена как главная ценность государства и общества. С 28 мая 2021 года начинается итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов. В помещениях возникнут длительное, массовые скопления школьников, педагогов и технического персонала, с одной стороны, так как продолжительность экзаменов составляет от 2-х до 5-ти часов, с другой стороны в 2021 году в стране 264 469 учащихся будут сдавать 3 экзамена в 9-м классе и плюс 154 816 учащихся будут сдавать 4 экзамена в 11 классе. Итого больше 400 тысяч только учащихся (419 285) будут подвержены высокому риску заражения COVID-19», - отметила Жулдыз Сулейменова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что по данным Министерства здравоохранения РК в Казахстане по состоянию на 10 мая 2021 года полностью про вакцинированы 604 623 человек, что составляет 3,2% от общего населения.

«В условиях, когда смешанное обучение привело к фактам заражения школьников, считаем проведение итоговой аттестации и торжественные линейки, посвященные 25 мая, излишним и необоснованным риском для здоровья детей. В связи с чем, предлагаем отменить итоговую аттестацию в 9, 11 классах и выставить итоговую оценку на основе годовых оценок 2020-2021 учебного года», - подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

Такая практика, как отметила мажилисмен, уже существует. В прошлом году с связи с пандемией коронавируса, в соответствии с приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 129, итоговая аттестация 9,11 классов не проводились. Итоговые оценки выставлялись на основе годовых оценок учебного года.

Также было предложено отменить проведение офлайн последнего звонка для учащихся 9, 11 классов.

«Также отмечаем, что результаты аттестации никоем образом не влияют на возможности поступления учащихся в колледжи и ВУЗы. Предлагаем внести изменения и регламентировать гибкие подходы в части проведения итоговой аттестации в условиях пандемии и дистанционного обучения в соответствующие подзаконные нормативные акты. Кроме того, в связи с тем, что с 6 мая стартовал процесс сдачи ЕНТ. Местным исполнительным органам власти совместно с главными санитарными врачами усилить ответственность по повышению эффективности работы мониторинговых групп за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в пунктах сдачи ЕНТ», - добавила депутат.