В Казахстане появится резерват для сохранения популяции каспийского тюленя

Согласно постановлению Правительства РК, в стране будет создан Государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на акватории Каспийского моря и территориях Мангистауской и Атырауской областей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Правительство Республики Казахстан поручило Комитету рыбного хозяйства МСХ установить на картах и на местности границы земель Государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя.

Финансирование учреждения будет осуществляется из республиканского бюджета за счет и в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на содержание особо охраняемых природных территорий.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в пояснительной записке к проекту постановления напомнил, что каспийский тюлень внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

– Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания. При этом следует отметить, что для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида, – уточнил министр сельского хозяйства РК.

Документ постановления доступен для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 5 июня. Постановление введено в действие с 1 мая 2024 года.



