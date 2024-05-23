РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:50, 22 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане появится резерват для сохранения популяции каспийского тюленя

    каспийский тюлень
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

    Согласно постановлению Правительства РК, в стране будет создан Государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на акватории Каспийского моря и территориях Мангистауской и Атырауской областей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство Республики Казахстан поручило Комитету рыбного хозяйства МСХ установить на картах и на местности границы земель Государственного природного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя.

    Финансирование учреждения будет осуществляется из республиканского бюджета за счет и в пределах средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на содержание особо охраняемых природных территорий.

    Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в пояснительной записке к проекту постановления напомнил, что каспийский тюлень внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

    – Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания. При этом следует отметить, что для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида, – уточнил министр сельского хозяйства РК.

    Документ постановления доступен для публичного обсуждения на сайте «Открытые НПА» до 5 июня. Постановление введено в действие с 1 мая 2024 года.

     

    Теги:
    Каспийское море Спасение животных Минсельхоз Природа Животные
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!