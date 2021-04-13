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    19:42, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    В Казахстане появилась новая праздничная дата

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане появилась новая праздничная дата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2021 года №176

    «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

    В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении праздничных дат в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., №53, ст. 343) следующее дополнение:

    перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением:

    дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

    «11-1. День работников антимонопольного органа – 7 июня».

    2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

    Премьер-Министр Республики Казахстан А. Мамин


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