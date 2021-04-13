В Казахстане появилась новая праздничная дата
Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2021 года №176
«О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении праздничных дат в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., №53, ст. 343) следующее дополнение:
перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением:
дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. День работников антимонопольного органа – 7 июня».
2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан А. Мамин