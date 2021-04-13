НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане появилась новая праздничная дата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2021 года №176

«О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 «Об утверждении праздничных дат в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., №53, ст. 343) следующее дополнение:

перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением:

дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. День работников антимонопольного органа – 7 июня».

2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Премьер-Министр Республики Казахстан А. Мамин