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В Казахстане появилась альтернатива приложению Ashyq

21 Мая 2021 05:16
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В Казахстане появилась альтернатива приложению Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В работе приложения Ashyq наблюдаются технические неполадки с выводом статуса, причины технических неполадок выясняются, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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На время сбоя пользователям в оперативном порядке был предоставлен альтернативный способ посещения заведений, работающих через приложение Ashyq, говорится в сообщении.

«Несколько недель назад компания BTS Digital предложила нам интегрировать Ashyq в Aitu. Мы согласились, потому что наш принцип – мультиплатформенный подход, как в случае с выводом госуслуг на приложения банков. Почему Aitu? Во-первых, BTS уже работали с государством. То есть у них есть подписанные меморандумы о неразглашении и ответственности за безопасность данных. Во-вторых, и Ashyq, и Aitu являются только сервисом, который не располагает данными с республиканской базы ПЦР. Официальный запуск должен был быть позже, сейчас Ashyq на Aitu работает в пилотном режиме. Видимо, самое время испытать функционал «в бою», – сообщил Асет Турысов, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Воспользоваться функционалом Ashyq в приложении Aitu можно пройдя по ссылке. Далее в приложении Aitu в разделе «Приложения» нужно ввести Ashyq. В приложении Aitu функционал Ashyq будет работать в прежнем режиме.

Стоит отметить, что в ближайшее время функционал Ashyq появится и на другой площадке.

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Автор:

Сара Кабикызы

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