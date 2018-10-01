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В Казахстане повысят зарплату районным врачам-онкологам

11 Октября 2018 19:53 92
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В Казахстане повысят зарплату районным врачам-онкологам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будут приняты меры для стимулирования районных врачей-онкологов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщила главный врач-онколог Министерства здравоохранения РК, директор Казахского национального института онкологии и радиологии Диляра Кайдарова, в июне текущего года был разработан комплексный план по развитию регионов.

«Этот план утвержден Правительством. Не только в Астане и Алматы, в каждом регионе до 2022 года будут установлены новые лучевые ускорители. Откроются иммуногистохимические и телемедицинские лаборатории, все это предусмотрено в бюджете. Обеспечение лекарствами для терапии будет увеличено более, чем 4 миллиарда тенге. Увеличится финансирование для повышения зарплаты районным онкологам. Мы попросили дополнительные средства для их стимулирования. За каждый ранний диагноз первой степени будут выплачиваться дополнительные деньги», - сказала Диляра Кайдарова на проходящейв Астане международной научно-практической конференции по вопросам онкологии и паллиативной помощи.

В то же время Д.Кайдарова отметила, что на постановку правильного диагноза больным затрачивается много времени.

«Наши онкологи должны оказывать методическую помощь местным учреждениям. Судя по поступающим жалобам, больные ходят с ошибочными диагнозами до развития злокачественной опухоли. Иногда на постановку диагноза при злокачественной опухоли затрачивается более месяца», - сказала главный врач-онколог Минздрава.

Напомним, Глава государства в своем Послании народу поручил повысить на 20 процентов зарплату участковым медицинским работникам, внедрившим новые методы лечения болезней.

Автор: Айжан Серикжанкызы

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Ключевые слова: Здравоохранение, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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