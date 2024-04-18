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    14:15, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    В Казахстане построят 37 заводов по переработке отходов

    вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    В Казахстане выделят порядка 200 млрд тенге на строительство и модернизацию заводов по переработке бытовых отходов, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    По словам вице-министра экологии и природных ресурсов Жомарта Алиева, ведомство выделит 200 млрд тенге на кредитование строительства и модернизацию заводов по переработке твердых бытовых отходов. Условия займа:

    • процентная ставка – 3% годовых;
    • срок кредитования – от 3 до 15 лет.
    • участникам проекта предоставляются кредитные каникулы на время строительства или модернизации завода;
    • 20% от необходимой суммы инвестирует участник проекта.

    Жомарт Алиев отметил, что уже отобран пул из 94 проектов, 37 из них – это новые заводы. 

    - Проблема переработки ТБО остро стоит практически в каждом регионе страны. Сейчас мы согласуем этот пул проектов с местными исполнительными органами, так как они знают, сколько отходов у них образуется. В каких-то регионах нужно 2-3 завода, в каких-то по одному, но крупнее, – заявил Жомарт Алиев на конференции по переработке вторичного сырья в Казахстане.

    Он добавил, что новые заводы будут перерабатывать макулатуру, стекло, пластик, металлы, электрические приборы и так далее.

    Теги:
    Правительство Бизнес Мусор Заводы Промышленность Кредит Минэкологии и природных ресурсов
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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