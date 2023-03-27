В Казахстане получателям пособия по уходу за ребенком будут субсидировать пенсионные взносы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА размещен приказ министра труда и социальной защиты населения РК «Об утверждении Правил субсидирования обязательных пенсионных взносов получателям социальных выплат по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как поясянется в документе, субсидирование обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ осуществляется за счет бюджетных средств. Размер ежемесячной бюджетной субсидии обязательных пенсионных взносов определяется как разница между суммой обязательных пенсионных взносов, исчисленных из среднемесячного размера дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений, и суммой обязательных пенсионных взносов, удерживаемых из социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

Бюджетные субсидии производятся с даты рождения ребенка, указанной в свидетельстве о рождении, а в случаях усыновления (удочерения) ребенка (детей) и назначения опеки над ребенком, оставшимся без попечения родителей, в возрасте до полутора лет – со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) или со дня назначения опекуна до дня достижения ребенком возраста полутора лет либо до достижения опекуном (усыновителем) пенсионного возраста, предусмотренного пунктом 1 статьи 207 Кодекса.

В случае рождения последующего ребенка, усыновления (удочерения) новорожденного ребенка (детей) в период установления ежемесячной бюджетной субсидии обязательных пенсионных взносов, субсидирование обязательных пенсионных взносов за счет бюджетных средств производится и устанавливается со дня, следующего за датой достижения предыдущим ребенком возраста полутора лет, а в случае прекращения - с первого числа месяца, следующего за месяцем смерти ребенка или с первого числа месяца, следующего за месяцем прекращения перечисления обязательных пенсионных взносов получателю социальных выплат по случаю потери дохода в связи с уходом за предыдущим ребенком.

Отделение Государственной корпорации в течение двух рабочих дней после поступлении из филиала Фонда решения о назначении социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет, рассчитывает размер ежемесячной бюджетной субсидии обязательных пенсионных взносов, формирует электронный макет дела с электронным проектом решения об установлении (отказе в установлении) размера бюджетной субсидии обязательных пенсионных взносов.

Решение об установлении размера бюджетной субсидии обязательных пенсионных взносов представляет собой документ в электронно-цифровой форме, удостоверенный посредством ЭЦП специалиста. Номер и дата решения об установлении размера бюджетной субсидии обязательных пенсионных взносов присваиваются в автоматическом режиме.

Также субсидирование обязательных пенсионных взносов за счет бюджетных средств приостанавливается на основании решения уполномоченного государственного органа с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступило обстоятельство, являющееся основанием для такого приостановления, предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 86 и абзацем первым статьи 89.

Возобновление перечисления обязательных пенсионных взносов,подлежащих субсидированию, осуществляется на основании решения уполномоченного органа по форме, согласно приложению 8 к настоящим Правилам, при представлении получателем социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет, не позднее даты достижения ребенком возраста полутора лет одного из следующих документов в зависимости от основания приостановления:

1) справки, подтверждающей факт потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет по форме, согласно приложению 9 к настоящим Правилам;

2) сведений, подтверждающих факт регистрации по месту жительства;

3) документа об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) и/или назначения опеки над ребенком.

Социальная выплата по уходу возобновляется при условии сохранения права на выплату по заявлению на основании документов и (или) сведений из информационных систем, полученных до достижения ребенком возраста полутора лет, подтверждающих истечение обстоятельств, вызвавших приостановление социальной выплаты по уходу.

Возобновление субсидирования обязательных пенсионных взносов производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекратилось обстоятельство, являющееся основанием для такого приостановления, а в случае усыновления (удочерения) ребенка (детей) и (или) назначения опеки над ребенком со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка (детей) или со дня назначения опекуна.

Перечисление обязательных пенсионных взносов, подлежащих субсидированию, прекращается в случаях:

1) прекращения социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет в соответствии с пунктом 4 статьи 86 Кодекса;

2) если размер обязательных пенсионных взносов, удерживаемых из социальных выплат по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет, превышает десять процентов от среднемесячного дохода, учтенного в качестве объекта исчисления социальных отчислений;

3) поступления сведений о прекращении социальных выплат по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет из Фонда согласно Правилам назначения и осуществления социальных выплат по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей), социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет, утверждаемым уполномоченным государственным органов в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Кодекса.

4) по истечении месяца, в котором наступила смерть ребенка (детей);

5) по истечении месяца, в котором решение об усыновлении (удочерении) признано недействительным или отменено в случаях, установленных брачно-семейным законодательством Республики Казахстан;

6) в связи с подачей получателя социальной выплаты по уходу заявления на прекращение социальной выплаты по уходу. При этом социальная выплата по уходу прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления;

7) в связи с представлением получателем социальной выплаты по уходу недостоверных документов (сведений), послуживших основанием для принятия решения о назначении социальной выплаты по уходу. При этом социальная выплата по уходу прекращается со дня ее назначения.

Документ будет на обсуждении до 7 апреля текущего года.