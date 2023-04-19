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В Казахстане пользователи дикорастущих видов растений будут платить налоги

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
19 Апреля 2023, 18:56
В Казахстане пользователи дикорастущих видов растений будут платить налоги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с внесенными изменениями в налоговое законодательство, с 1 января 2024 года плата за лесные пользования дополняется новыми положениями и вводится в действие как плата за пользование лесными и растительными ресурсами (параграф 6 главы 69 Налогового кодекса). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Министерства финансов РК.

Если в настоящее время налогообложению подлежат объекты находящиеся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды), то со следующего года в объекты налогообложения включены также и дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.

«Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами (далее – плата) и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений», - пояснили в КГД.

Виды растений и ставки платы за один килограмм сбора дикорастущих видов растений, а также исчислять сумму платы будут устанавливать местные представительные органы (Маслихаты) областей, городов республиканского значения и столицы.

«Право пользования растительными ресурсами в порядке специального пользования растительным миром предоставляется при условии внесения платы и направления уведомления о заготовке (сборе) дикорастущих растений. Лица, осуществляющие заготовку (сбор) дикорастущих видов растений уплачивают плату в бюджет по месту заготовки (сбора) ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом», - сообщили в КГД.

При этом, как отметили в ведомстве, налоговая отчетность по плате не предоставляется.


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