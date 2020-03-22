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вчера 20:44
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В Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса: еще двое человек заболели в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще 2 случая коронавирусной инфекции выявили в г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 09.00 часов 22 марта 2020 г. в Казахстане сообщили в Telegram-канале Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК.
«Зарегистрировано еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур-Султан.
На сегодняшний день в стране подтверждено 56 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 31 случай, г. Алматы – 22 случая, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай», - говорится в сообщении.
Напомним, Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин.
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Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы предложил создать республиканский фонд, в котором бы накапливались средства людей, кто хочет и может помочь стране в этот непростой период.
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