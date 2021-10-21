В Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины начнут прививаться вакциной Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно постановлению главного санитарного врача РК Ерлана Киясова опубликованы рекомендации «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, «Комирнати» - вакцина против КВИ не содержит вирус для выработки иммунной защиты, не может вызвать инфекцию КВИ.

Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:

1) подростки в возрасте 12 лет и старше;

2) беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности;

3) женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).

4) Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.

5) Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления.

Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.

Ранее главный санврач Казахстана утвердил методические рекомендации «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан.