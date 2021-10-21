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    12:00, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Казахстане подростки, беременные и кормящие женщины начнут прививаться вакциной Pfizer

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно постановлению главного санитарного врача РК Ерлана Киясова опубликованы рекомендации «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно документу, «Комирнати» - вакцина против КВИ не содержит вирус для выработки иммунной защиты, не может вызвать инфекцию КВИ.

    Вакцинации против КВИ подлежат следующие лица:

    1) подростки в возрасте 12 лет и старше;

    2) беременные женщины – с 16 по 37 недели беременности;

    3) женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).

    4) Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.

    5) Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления.

    Более подробно с документом можно ознакомиться здесь.

    Ранее главный санврач Казахстана утвердил методические рекомендации «Проведение вакцинации населения против коронавирусной инфекции мРНК-вакциной «Комирнати» (Пфайзер, США) в Республике Казахстан.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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