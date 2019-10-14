В Казахстане подорожали мясо, хлеб и крупы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев рассказал об инфляции в РК и ее причинах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Инфляция формируется в пределах таргетируемого коридора 4-6%. В сентябре т.г. годовая инфляция замедлилась до 5,3% с 5,5% в предыдущем месяце. Наибольший вклад в инфляцию вносит продолжающийся рост цен на продовольственные товары, который достиг максимального значения с начала 2017 года в 9,1%. Цены на мясо выросли на 13,5%, на хлебобулочные изделия и крупы – на 12,7%», - сказал Ерболат Досаев.

По его словам, эти категории товаров подорожали на фоне роста мировых цен и объемов экспорта.

«Сдерживанию инфляции способствуют цены на непродовольственные товары и платные услуги. Годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5,4%, что является минимумом с октября 2015 года», - добавил спикер.

Также он сообщил о снижении цен на бензин за год на 4,8%, твердого топлива – на 3,5%.

«Цены на платные услуги за год выросли на 0,7%, что связано со снижением на 8,2% тарифов на регулируемые услуги. По итогам текущего года инфляция, по нашим расчетам, останется в пределах заданного коридора и сложится на уровне 5,7 - 5,8%. Как я ранее докладывал, основным проинфляционным фактором выступает потребительский спрос, подкрепляемый бюджетными расходами», - добавил глава Нацбанка.