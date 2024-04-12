В Казахстане поднимут стоимость грантов в магистратуру и докторантуру

Президент Казахстана во время заседания Национального совета по науке и технологиям заявил о необходимости усилить подготовку специалистов для приоритетных отраслей экономики, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

— Необходимо также усилить подготовку специалистов для приоритетных отраслей экономики. Несомненно, в основе научного прогресса лежит кропотливый исследовательский труд ученых. Любой успех в первую очередь зависит от людей, от так называемого человеческого капитала. Поэтому необходимо оказывать всестороннюю поддержку молодым ученым.



Треть проектов, финансируемых по грантам, выделяется молодым ученым. Конечно, качество таких проектов важнее количества. Необходимо увеличить ежегодное финансирование грантов, выделяемых на конкурсной основе молодым ученым. Теперь наши молодые ученые могут проходить стажировку в ведущих исследовательских центрах мира. Это хорошая тенденция, которую необходимо продолжать.



Программа «Жас ғалым», реализуемая по моему поручению, показывает свою эффективность. Считаю, что список ее потенциальных участников нужно расширить, включив туда молодых ученых из научных институтов и организаций.



Кроме того, надо предоставить возможность нашим ученым проходить стажировку за рубежом по программам постдокторантуры. При этом важно, чтобы они были обеспечены достойной стипендией и могли полноценно сфокусироваться на исследованиях, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что вместе с тем среди выпускников программы зарубежных стажировок на докторантов приходится только 1,6%. Это очень низкий показатель. Правительству нужно проработать конкретные меры для устранения этого дисбаланса

— Остается низкой и доля докторантов среди всех обучающихся в наших вузах. В прошлом году мною было поручено довести набор в докторантуру до 5 тысяч человек ежегодно. Реализация этой задачи требует новых подходов. Подготовкой PhD должны заниматься учебные заведения, обладающие большим научным потенциалом и способные проводить глубокие исследования. Правительству необходимо поднять стоимость грантов в магистратуру и докторантуру. Очень важный вопрос — отбор, подготовка квалифицированных кадров и создание условий для того, чтобы они оставались в сфере науки. Увеличивая количество грантов, повышая их стоимость, необходимо уделять этому вопросу особое внимание, — сказал Глава государства.

По его словам, в прошлом году только 38% из более чем 1500 докторантов защитили диссертацию. Лишь около половины из них продолжают заниматься наукой. Это очень низкие показатели, особенно если учитывать, что на подготовку докторов наук были потрачены огромные средства. Поручаю детально изучить этот вопрос и принять необходимые меры для исправления ситуации»

— Следует проработать и внедрить механизм подготовки «индустриального PhD» совместно с крупными производственными компаниями. Научные исследования в связке с опытно-конструкторскими работами будут способствовать внедрению новаторских решений в производство. В целом, ведущие вузы страны и филиалы зарубежных университетов должны оперативно готовить ученых и квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей нашей экономики. К примеру, стремительно растет потребность в кадрах в сферах «зеленой» энергетики, изменения климата, сбережения водных ресурсов.



Особую актуальность имеет подготовка специалистов для отечественной промышленности. Поручаю Министерству науки и высшего образования разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов и опыта.



Вместе с тем надо создать передовые инженерные школы на базе региональных вузов. Образовательные программы и технологические проекты этих школ должны быть ориентированы на потребности приоритетных отраслей промышленности. Хорошие результаты показывает проект «Моя профессия — мое будущее», который содействует синхронизации сферы образования и рынка труда. В рамках проекта создаются Атласы профессий, изучается структура экономики и тенденции развития каждого региона, — отметил Касым-Жомарт Токаев.

В перспективе необходимо проработать вопрос создания Атласа региональной экономики, отражающий специализацию каждого региона. Все это позволит своевременно актуализировать образовательные программы. Ключевая задача — превратить региональные вузы в центры опережающей подготовки кадров и прикладных научно-исследовательских работ.