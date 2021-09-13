В Казахстане подготовлена вторая площадка для производства вакцин против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов в рамках поручений Главы государства по обеспечению биобезопасности страны, обозначенных в Послании народу Казахстана, ознакомился с работой научно-производственного предприятия «Антиген», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

В настоящее время данное предприятие является партнером Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК.

НИИПББ, используя площадку «Антиген», подготовил и запустил в эксплуатацию вторую производственную площадку по полному циклу выпуска медицинских вакцин, в том числе QazVac.

Для этих целей при поддержке акимата Алматинской области по льготному кредитованию было закуплено новое технологическое оборудование для производства вакцин.

В сентябре текущего года на площадке «Антиген» уже выпущено 300 тыс. валидационных серий вакцин QazVac при мощности до 1 млн доз в месяц.

Международные стандарты качества дают предприятию возможность достигать высокого технического уровня, качества и надежности на всех участках производства.

НПП «Антиген», наряду с биофармацевтическим заводом при ТОО «OtarBioPharm», стал второй производственной площадкой по выпуску казахстанской вакцины QazVac, разработанной НИИПББ.