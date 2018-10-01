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В Казахстане подешевели известь, гипс и краски

8 Октября 2018 17:42 83
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В Казахстане подешевели известь, гипс и краски

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане цены в строительстве в сентябре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года выросли на 3,6%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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В частности, с начала года цены на строительно-монтажные работы увеличились на 4,1%, на машины и оборудование - на 1,3%, прочие работы и затраты подорожали на 3,4%.

Прирост цен на материалы, детали и конструкции, приобретенные строительными организациями, с начала года составил 1%.

За 9 месяцев этого года цены на портландцемент выросли на 6,5%, листовое стекло - на 3,7%, песок и черные металлы - на 2,6%, лесоматериалы - на 2,4%, битум - на 1,9%, трубы - на 1,4%, кирпич - на 1%. Известь и гипс подешевели на 13,5%, краски и эмали - на 0,6%.

 

 

 

 

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Ключевые слова: Цены и тарифы, Другие государственные органы, Статистика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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