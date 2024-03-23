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    09:07, 23 Март 2024 | GMT +6

    В Казахстане почти 400 детей заболели коклюшем

    Четыре ребенка заболели коклюшем в Алматы
    Фото: pixabay

    В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Казахстане отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коклюшу, передает агентство Kazinform.

    Так, зарегистрировано 392 случая среди детей до 14 лет. Из них 90% — дети до 5 лет.

    В ведомстве пояснили, что рост заболевания связан со снижением коллективного иммунитета и напомнили о необходимости вакцинации.

    — Коклюш распространяется воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре больного. Сначала у ребенка появляются признаки обычного простудного заболевания: насморк, повышение температуры, умеренный кашель. Постепенно кашель усиливается, переходит в приступообразный, повторяющийся многократно, — рассказали в Минздраве. 

    Врачи отмечают, что коклюш опасен такими осложнениями, как пневмония и поражение головного мозга. Для лечения больных коклюшем не существует специфических лекарств. Единственным надежным и эффективным способом защиты от заболевания является вакцинация, добавили в Минздраве.

    Теги:
    Вакцинация Казахстанцы Дети Здоровье Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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