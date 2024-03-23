В Казахстане почти 400 детей заболели коклюшем

В Министерстве здравоохранения сообщили, что в Казахстане отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коклюшу, передает агентство Kazinform.

Так, зарегистрировано 392 случая среди детей до 14 лет. Из них 90% — дети до 5 лет.

В ведомстве пояснили, что рост заболевания связан со снижением коллективного иммунитета и напомнили о необходимости вакцинации.

— Коклюш распространяется воздушно-капельным путем при кашле, чихании, разговоре больного. Сначала у ребенка появляются признаки обычного простудного заболевания: насморк, повышение температуры, умеренный кашель. Постепенно кашель усиливается, переходит в приступообразный, повторяющийся многократно, — рассказали в Минздраве.

Врачи отмечают, что коклюш опасен такими осложнениями, как пневмония и поражение головного мозга. Для лечения больных коклюшем не существует специфических лекарств. Единственным надежным и эффективным способом защиты от заболевания является вакцинация, добавили в Минздраве.