В Казахстане планируют вырабатывать энергию из мусора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане намерены вырабатывать энергию из мусора. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством прорабатывается вопрос привлечения инвестиций в мусороутилизацию с выработкой электрической энергии. Основным барьером является низкая инвестиционная привлекательность. Для решения этой проблемы предлагаем распространить зеленый тариф ВИЭ на производимую от мусороутилизирующих заводов электроэнергию. Эта мера позволит значительно снизить объемы захоронения на полигонах. При внедрении зеленого тарифа мы сможем утилизировать более 1,5 млн. тонн отходов ежегодно. Полигон, вмещающий 1 млн. тонн – это 7,5 гектаров земли, или около 15 футбольных полей», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Министр также сообщил, что по итогам 2019 года возобновляемыми источниками энергии будет выработано 2,4 млрд. кВт/час. При этом, если бы данная энергия была произведена угольными станциями, то годовой объем выбросов парниковых газов составил бы 2,3 млн. тонн, загрязняющих атмосферу веществ – 188,0 тыс. тонн и золошлака – 500,0 тыс.тонн.

«Достижение доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии до 10% в 2030 году приведет к условному сокращению выбросов парниковых газов на 15 млн. тонн, загрязняющих атмосферу веществ – 1 млн. тонн. и золошлака – 3,2 млн.тонн в год», - добавил Магзум Мирзагалиев.