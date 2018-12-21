В Казахстане планируют внедрить систему трекинга госуслуг

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Astana Hub состоялся день цифровизации министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан с участием вице-министра Наримана Мукушева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр проинформировал участников мероприятия о проектах ведомства, подвел итоги текущего года и поделился планами на 2019 год.

«В 2018 году в рамках цифровизации были запущены такие проекты, как электронная биржа труда, которая объединила все вакансии по стране. Некоторые услуги обрели проактивный формат. Например, когда мамы через смс начали получать услугу о пособии в беззаявительном характере. Также, в композитный формат были переведены многие услуги, одна из них - назначение пенсии. Вы знаете, раньше нужно было писать 4 заявления, причем иногда в разных местах», - рассказал Нариман Мукушев.

По его словам, услуги министерства под влиянием цифровизации продолжают активно упрощаться. Из 7,7 млн услуг 4,1 млн оказаны в электронном формате, что составляет порядка 60%. К примеру, в текущем году было назначено 20,5 тысяч пособий в проактивном формате.

Модернизированная услуга по назначению пенсий была запущена в октябре. Теперь назначение солидарной, базовой и накопительной видов пенсий оказывается на основании одного заявления, а выплата госгарантии производится в проактивном режиме.

«Вместе с тем, с 1 ноября этого года на портале электронной биржи труда Enbek.kz запущен бесплатный сервис по регистрации трудовых договоров для организаций, не имеющих информационных систем кадрового учёта», - добавил вице-министр.

Как было озвучено, в следующем году планируется запуск проектов, нацеленных на предоставление прозрачной информации по услугам министерства. Одним из них станет система трекинга государственных услуг. Данная система позволит отслеживать не только стадию оказания услуги, но и непосредственного исполнителя, а также своевременно сигнализировать о срывах сроков и проблемных моментах.

Также, ведомство планирует запуск виртуального консультанта по услугам министерства, который будет доступен в режиме 24/7 через множественные каналы связи.

Дополнительно ведутся работы по разработке и реализации программ дистанционного обучения востребованным навыкам, внедрение раздела социальных услуг.

Особо значительной частью дня цифровизации стал «Speed Meeting», на котором участники мероприятия презентовали свои проекты министерству труда для совместной реализации.