В Казахстане планируют внедрить новые методы контроля качества автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целях улучшения качества строительства дорог в Казахстане приступают к глубокому исследованию и разработке новых видов материалов для использования при строительстве. К этой работе подключают ведущие отечественные ВУЗы для проведения совместных исследований. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал и.о. директора департамента развития Национального центра качества дорожных активов Нуржан Досаев.

- Каким образом Центр качества дорог и Назарбаев Университет планируют осуществлять взаимодействие?

- 16 августа 2021 года подписан Меморандум о сотрудничестве/о взаимопонимании между АОО «Назарбаев Университет» и РГП на ПХВ «Национальный центр качества дорожных активов», целью которого является развитие проектирования, строительства, содержания и обследования, а также повышения качества дорог за счет цифровизации, автоматизации, внедрения инноваций и развития материаловедения.

- Сколько студентов уже прошли стажировку в Национальном центре качества дорожных активов?

- В рамках реализации Меморандума, в 2021 году в Центре качества проходили оплачиваемую стажировку семь студентов Назарбаев Университета.

Кроме того, с тремя выпускниками заключен трудовой договор на разработку Системы автоматической дефектовки дорожного покрытия Smart Road Diagnostic System (SRDS) и ее интеграции с имеющимися передвижными дорожными лабораториями (ПДЛ).

- Какие еще работы планируется проводить совместно с данным ВУЗом?

- На сегодняшний день в рамках реализации Меморандума проведен ряд встреч, обе стороны ознакомлены с действующими проектами, оборудованиями и возможностями для реализации совместных работ. По словам генерального директора РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Замира Сагинова, очень важными направлениями в реализации совместных инициатив является развитие научного потенциала, а также подготовка специалистов для дорожно-строительной отрасли с практическим опытом.

- В дорожной отрасли, как и в других, наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Какую работу вы проводите для решения проблемы совместно с ВУЗами?

- Для нас очень важна подготовка квалифицированных специалистов. Не секрет, что многие выпускники ВУЗов сталкиваются с проблемой трудоустройства и получения практических навыков. Поэтому мы готовы обеспечить студентов оплачиваемой стажировкой здесь, у себя, показать, как работают такие предприятия, и поделиться знаниями в дорожной отрасли.

- Планируется ли проведение совместных исследований?

-Да, конечно, более того, ведется подготовка перечня научных проектов планируемых в совместной реализации в области дорожных материалов и конструкций, а также внедрения новых методов контроля качества.

Также, в рамках реализации совместных научных проектов планируется публикация в международных научных рейтинговых журналах, имеющих ненулевой импакт-фактор.

- Спасибо за беседу!