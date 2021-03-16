В Казахстане планируют установить новые нормативы энергопотребления
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внедрение энергоэффективных государственных закупок. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Вице-министр отметил, что с целью усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения (потенциал энергосбережения достигает до 40 %), предлагается внедрение ряда инструментов.
«В частности, внедрение энергоэффективных государственных закупок, которое обеспечит снижение энергопотребления в государственных учреждениях, а также придаст импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования», - сказал Аманияз Ержанов.
Кроме того, предлагается установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности.
Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».
Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, проект Закона разработан в целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года («Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции») в части усиления требований к энергоэффективности предприятий, а также в целях обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».
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