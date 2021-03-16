+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.82 EUR 499.44
RUB 5.73 CNY 64.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане планируют установить новые нормативы энергопотребления

16 Марта 2021 16:36
Поделиться:
В Казахстане планируют установить новые нормативы энергопотребления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют внедрение энергоэффективных государственных закупок. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов в ходе презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Энергоаудиторские компании испытывают большие трудности - Марат Есекин
В Казахстане разработали нормативы по установке вдоль трасс заправок для электромобилей Новый механизм госконтроля энергосбережения хотят ввести в РК Классификацию энергоаудитов намерены ввести в Казахстане

Вице-министр отметил, что с целью усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения (потенциал энергосбережения достигает до 40 %), предлагается внедрение ряда инструментов.

«В частности, внедрение энергоэффективных государственных закупок, которое обеспечит снижение энергопотребления в государственных учреждениях, а также придаст импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования», - сказал Аманияз Ержанов.

Кроме того, предлагается установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности.

Ранее сообщалось, что в Мажилисе состоялась презентация законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».

Как отметил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Аманияз Ержанов, проект Закона разработан в целях исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года («Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции») в части усиления требований к энергоэффективности предприятий, а также в целях обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Энергетика   #Мажилис  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив