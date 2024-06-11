В Казахстане планируют укрепить спутниковую группировку «Kаzsat»

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев посетил Центр космической связи (ЦКС) «Коктерек», передает корреспондент агентства Kazinform.

Центр космической связи «Коктерек», который расположен в Илийском районе Алматинской области, является одним из двух наземных комплексов управления космическими аппаратами серии «Kazsat», принадлежащих АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС). ЦКС «Коктерек» был сдан в эксплуатацию 28 июня 2013 года, занимает участок площадью 25 га и насчитывает 31 штатную единицу сотрудников.

Фото: Минцифры РК

Министр ознакомился с работой комплекса как в основной части деятельности – управлением двумя спутниками связи и вещания KazSat-2 и KazSat-3, так и в части сопутствующих видов деятельности предприятия – оказания услуг размещения оборудования и подъёма – приземления сигналов на космические аппараты - Центра обработки данных (ЦОД), сообщает пресс-служба РЦКС.

Председатель Правления АО «РЦКС» Малик Жуйриктаев доложил о текущем состоянии предприятия, решаемых задачах и перспективах развития.

- На текущий момент имеются два аппарата связи и вещания KazSat-2 и Kazsat-3, они работают в штатном режиме и управляются с двух комплексов – ЦКС «Акколь» и ЦКС «Коктерек». С учетом завершения срока активного существования спутника «Kazsat-2» к 2026-му году, предприятие проводит работы по подготовке «бесшовного» перевода сетей связи на спутник «KazSat-3», который рассчитан на работу до 2029 года, - отметил М. Жуйриктаев.

В рамках замещения спутника «KazSat-3» министр поручил коллегам в ускоренном порядке получить и проанализировать предложения мировых производителей космических аппаратов в целях выбора наилучшего решения для страны.

Фото: Минцифры РК

Касательно сопутствующих видов деятельности предприятия, М.Жуйриктаев сообщил, что ранее был заключён договор на предоставление части земельного участка для компании OneWeb. На сегодняшний день строительство шлюзовой станции OneWeb на территории ЦКС «Коктерек» подходит к завершению.

Фото: Минцифры РК

Кроме того, в марте текущего года был заключён договор на обслуживание этой станции силами специалистов «РЦКС», что обеспечит дополнительные доходы для предприятия, подчеркнул руководитель РЦКС.

Министр поручил АО «РЦКС» продолжить работу в данном направлении, рассмотреть варианты расширения сопутствующих услуг для привлечения новых клиентов.