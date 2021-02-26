НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют создать Фонд развития промышленности и информационную системы «Промышленность». Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на Правительственном часе в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Принимая во внимание необходимость комплексного, системного подхода для дальнейшего развития индустриализации, Глава государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» поручил разработать проект закона «О промышленной политике». Целью законопроекта является повышение конкурентоспособности национальной экономики посредством ускоренного развития современной высокопроизводительной, конкурентоспособной, экспортоориентированной промышленности. Промышленная политика по своей сути должна быть направлена на создание условий для конкурентоспособного развития всех участников производственного рынка. В проекте закона мы вводим понятие «индустриальный климат», которое заключает в себя экономические, административные, правовые, институциональные и другие условия», – сказал Б.Атамкулов.

Мониторинг состояния индустриального климата будет осуществляться Министерством индустрии и инфраструктурного развития, а его результаты будут учитываться при формировании промышленной политики будущих периодов.

Министр отметил, что в настоящее время функции, связанные с промышленностью распределены по разным ведомствам. Это министерства

индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции, цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности, иностранных дел. Для обеспечения надлежащей координации промышленной политики проектом основного закона предусматривается создание Межведомственной комиссии по промышленной политике, которую будет возглавлять заместитель Премьер-Министра, а членами будут являться заместители руководителей государственных органов, представители промышленных предприятий, общественные деятели, депутаты и другие заинтересованные лица.

Также, по словам Б.Атамкулова, в рамках институционального обеспечения проектом закона регулируются вопросы создания и осуществления деятельности Фонда развития промышленности и информационной системы «Промышленность». Фонд развития промышленности будет являться оператором по предоставлению мер государственного стимулирования промышленно-инновационной деятельности за счет средств государственного бюджета, оператора расширенных обязательств производителей и импортеров, иных негосударственных и собственных средств. Информационная система промышленности будет содержать информацию о состоянии отраслей промышленности, прогнозе их развития и мерах государственного стимулирования. Собственником и оператором информационной системы промышленности будет являться Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан.