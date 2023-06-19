В Казахстане планируют сократить время рассмотрения запросов от СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Планируется сократить время рассмотрения запросов средств массовой информации. Об этом сообщил вице-министр информации и общественного развития Канат Искаков на круглом столе в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр рассказал о новшествах, содержащихся в проекте нового Закона «О масс-медиа».

«В первую очередь – статус представителей СМИ. Цель – повышение статуса, престижа СМИ. Установление срока исковой давности. Потому, что сейчас срока исковой давности нет. Иначе говоря, наши граждане имеют право подавать в суд на СМИ и через 10-20-30 лет. Теперь, устанавливается срок 3 года. Безусловно, эта норма будет способствовать улучшению работы СМИ. Следующее направление – срок рассмотрения запросов представителей СМИ. А именно, этот срок сокращается с 7 дней до 5 дней. Это изменение даст возможность журналистам получать информацию в более короткий срок. Читатели будут своевременно получать оперативную информацию», – сказал К.Искаков.

Вице-министр отметил, что действующий Закон «О масс-медиа» был принят в 1999 году. Поэтому, был разработан проект нового Закона. Для этого была создана специальная рабочая группа, которая провела 20 заседаний. В составе комиссии есть представители государственных органов и неправительственных организаций. Разработка законопроекта велась открыто, с учетом общественного мнения.