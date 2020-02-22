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В Казахстане планируют снизить тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих организаций

22 Февраля 2020 13:31
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В Казахстане планируют снизить тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих организаций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют снизить тарифы на электроэнергию для энергоснабжающих организаций. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодняшний день конечный тариф на электроэнергию состоит из затрат на ее выработку (55%), транспортировку (40%) и надбавки энергоснабжающих организаций (5%). Среднеотпускная цена энергоснабжающих организаций (далее - ЭСО) дифференцируется по группам потребителей (физические лица и прочие потребители), в том числе по объемам потребления электрической энергии для физических лиц», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, регулируемые ЭСО снабжают около 96% населения в разных регионах республики, большую часть объемов (порядка 60%) занимают физические лица.

«В целях сокращения разрывов уровней тарифов между группами потребителей прорабатывается вопрос о предоставлении более дешевой электроэнергии для ЭСО, гарантирующих стабильный объем потребления», - отметил заместитель Премьера.

«Вместе с тем, механизм адресного снижения тарифов для нуждающихся и социально уязвимых групп населения требует внимательного изучения с учетом действующих норм законодательства. В целом вопросы электроэнергетики находятся на контроле у Правительства», - добавил Р. Скляр.


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Ключевые слова: Правительство РК, Энергетика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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