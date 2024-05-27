В Казахстане планируют расширить перечень творческих экзаменов при поступлении в вуз

Министерство науки и высшего образования РК подготовило поправки в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно поправкам, прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется в ОВПО с 20 июня по 10 августа, творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа. При этом прием заявлений от поступающих в ОВПО, находящихся в ведении уполномоченного органа в области культуры, для сдачи творческого экзамена осуществляется:

с 1 по 22 июля;

с 12 по 19 августа (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).



Творческий экзамен проводится:



с 25 июля по 5 августа;

с 20 по 23 августа (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).



Также перечень групп образовательных программ, по которым проводятся специальные или творческие экзамены будет расширен следующими областями:



Спорт

Инструментальное исполнительство

Вокальное искусство

Традиционное музыкальное искусство

Искусство эстрады

Режиссура кино и телевидения

Режиссура сценических искусств и цирка

Режиссура анимации

Арт-менеджмент и продюсирование

Аудиоискусство

Операторское и фото искусство

Медиаискусство и цифровые технологии

Сценография

Скульптура

Декоративное искусство

Мода и дизайн одежды

Дизайн.



Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 июня. https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15067873



