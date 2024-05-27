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    15:40, 27 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане планируют расширить перечень творческих экзаменов при поступлении в вуз

    видеооператор
    Фото: freepik.com

    Министерство науки и высшего образования РК подготовило поправки в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы высшего и послевузовского образования, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно поправкам, прием заявлений от поступающих для сдачи творческого экзамена осуществляется в ОВПО с 20 июня по 10 августа, творческий экзамен проводится с 7 июля по 15 августа. При этом прием заявлений от поступающих в ОВПО, находящихся в ведении уполномоченного органа в области культуры, для сдачи творческого экзамена осуществляется:

    • с 1 по 22 июля;
      с 12 по 19 августа (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).


    Творческий экзамен проводится:


    • с 25 июля по 5 августа;
      с 20 по 23 августа (для абитуриентов, планирующих обучаться на платной основе).


    Также перечень групп образовательных программ, по которым проводятся специальные или творческие экзамены будет расширен следующими областями:


    • Спорт
      Инструментальное исполнительство
      Вокальное искусство
      Традиционное музыкальное искусство
      Искусство эстрады
      Режиссура кино и телевидения
      Режиссура сценических искусств и цирка
      Режиссура анимации
      Арт-менеджмент и продюсирование
      Аудиоискусство
      Операторское и фото искусство
      Медиаискусство и цифровые технологии
      Сценография
      Скульптура
      Декоративное искусство
      Мода и дизайн одежды
      Дизайн.


    Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 июня. https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15067873

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Студенты Общество
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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