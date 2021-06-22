В Казахстане планируют приватизировать все государственные автобусные парки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены создать не менее 10 частных железнодорожных перевозчиков. Об этом сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующий важный вопрос – это развитие конкуренции на рынках транспорта. Главным образом, конечно развитие конкуренции на рынке грузовых железнодорожных перевозок. У нас уже выдано более 40 лицензий по этой тематике. Уже есть три перевозчика, два из них являются частными, которые работают в пилотном режиме. Задача – расширить эту деятельность. То есть, мы планируем чтобы было не менее 10 перевозчиков

к 2025 году», – сказал Серик Жумангарин.

Спикер добавил, что также большим закрытым рынком является рынок аэропортовой деятельности.

«К терминальному обслуживанию планируется свободный доступ, к перронному обслуживанию чтобы было минимум два оператора, один из них независимый, и на рынках аэропортов с пассажиропотоком более 2 миллионов человек доступ не менее к трем услугам наземного обслуживания», – пояснил Серик Жумангарин.

В заключение он сообщил, что в Казахстане планируется приватизация всех государственных автобусных парков.