В Казахстане планируют полностью исключить составление бумажных протоколов  - МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об автоматизация административных процедур рассказал начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Аскар Таженов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, начиная с октября 2017 года, органами внутренних дел административное производство осуществляется посредством информационной системы «Единый реестр административных производств» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. Основной задачей введения электронного производства является автоматизация всех административных процедур от стадии возбуждения дела до полного исполнения административного взыскания со снятием всех наложенных на лицо ограничений», - сказал Аскар Таженов на брифинге.

Составление электронных протоколов, по словам представителя МВД, осуществляется полицией с помощью мобильных планшетов.

Так, в 2020 году сотрудниками полиции составлено почти 3 млн. электронных протоколов, что составило порядка 83% от общего количества выявленных правонарушений. За пять месяцев текущего года, составлено более 1,5 млн. электронных протоколов или порядка 89% от выявленных нарушений.

«Оставшиеся 11% приходятся на судебные материалы и бумажные протокола, заполненные в местах без покрытия сети Интернет. При составлении протокола, в автоматическом режиме с баз данных подтягиваются сведения о транспортном средстве, водительском удостоверении, фактическом адресе проживания правонарушителя, наличии ранее наложенных штрафов, страхового полиса и прохождении техосмотра. Значительно сокращено время составления протоколов. Если раньше на составление бумажного протокола затрачивалось от 15 до 30 минут, то на электронный протокол затрачивается порядка 5 - 7 минут», - добавил Аскар Таженов.

Было отмечено, что не допускается ошибочное введение анкетных данных и других сведений, получаемых с баз данных в автоматическом режиме.

При этом сведения о правонарушении в режиме «онлайн» поступают в базу данных КПССУ и на портал «электронного» Правительства, что позволяет гражданам своевременно оплачивать задолженности по штрафам.

«Вместе с тем, в целях перехода на полное электронное административное производство с исключением практики составления административных протоколов на бумажных носителях, с апреля месяца текущего года запущен пилотный проект в городе Кокшетау. В соответствии с которым организовано направление дел, рассматриваемых судами в судебные органы исключительно в электронном формате с использованием информационной системы «ЕРАП». Реализация проекта исключит составление бумажных протоколов с переводом их в электронный формат. По мере завершения пилотного проекта, предполагается принятие комплекса организационных и правовых мер по их внедрению во всех регионах», - резюмировал Аскар Таженов.