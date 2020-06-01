В Казахстане планируют наладить производство беспилотников
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» планируется производство беспилотных летательных аппаратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Для развития авиационной промышленности и конкурентоспособности Республики Казахстан на рынке производства, технического обслуживания и ремонта воздушных судов в 2016 году было введено в эксплуатацию современное авиационное предприятие ТОО «Казахстанская авиационная индустрия».
В число основных задач, стоящих перед предприятием, входит исполнение государственного оборонного заказа по восстановлению исправности авиационной техники государственной авиации. Решение данных задач обеспечивается высококвалифицированным персоналом, как из числа специалистов, имеющих опыт и навыки эксплуатации военных самолетов, так и молодых инженеров и техников, окончивших профильные казахстанские и зарубежные учебные заведения.
В период 2018-2020 годов впервые на территории Республики Казахстан отечественным предприятием были выполнены регламентные работы на самолетах Ан-72, Су-25 Су-27, С-295.
За последние годы штатный персонал предприятия увеличился в 2 раза, до 200 человек.
В текущем году планируется организация сборочного производства высокоэффективных многофункциональных систем беспилотного летательного аппарата для обеспечения государственных органов Республики Казахстан.
Кроме того, перед предприятием стоят цели выхода на гражданский рынок авиационных услуг, в том числе и экспорт, что позволит в перспективе претендовать на статус Регионального многофункционального сервисного авиационного центра.
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