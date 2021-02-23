В Казахстане планируют изменить законодательство по вопросам реформирования жилищной политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях реализации новых подходов жилищной политики необходимо внесение изменений и дополнений в действующее законодательство. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время министерством подготовлена концепция проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики». 5 февраля текущего года она одобрена на МВК», - сказал Бейбут Атамкулов.

Соответствующий законопроект, по словам министра, разработан и направлен на получение экспертиз (научно-правовая, экономическая и др.).

«После прохождения всех процедур согласования законопроект будет внесен в Правительство РК в установленном порядке в апреле текущего года», - добавил Бейбут Атамкулов

Ранее глава МИИР сообщил, что в этом году планируется за счет всех источников финансирования построить 17 млн. кв. метров жилья – это 163 тыс. жилищ, в том числе 6.5 млн. кв. метров индивидуального жилья и 10,5 млн. кв. метров многоквартирного жилья. В госпрограмме «Нұрлы жер» план на 2021 год - 15,2 млн. кв. метров.