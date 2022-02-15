В Казахстане планируется установить лимит на участие в госзакупках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется установить лимита на участие в госзакупках. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Процесс госзакупок полностью переведен в электронный формат. Весь процесс прозрачен и доступен всем. В результате принятых мер за последние годы доля прямых закупок из одного источника сократилась с 64% до 39%. С текущего года из закона исключены ещё 6 оснований прямых закупок. Установлены требования о приоритетном осуществлении закупок конкурентным способом, а также ответственность первого руководителя заказчика за необоснованное применение одного источника», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что в целях совершенствования процесса закупок введен новый способ в виде электронного магазина, а также внедряются рамочные соглашения и конкурс с использованием рейтингово-балльной системы.

Внедрен показатель финансовой устойчивости, который ограничил участие в закупках фирм однодневок.

Внедрен электронный депозитарий для автоматического расчета опыта работы поставщиков в сфере строительства.

«В целях исключения монополизации рынка, а также предоставления возможностей роста малому и среднему бизнесу, планируется установление лимита на участие в закупках.Будет продолжено дальнейшее сокращение закупок из одного источника», - подчеркнул Ерулан Жамаубаев.

По словам министра, для исключения возможности установления завышенных требований к поставщикам и приобретения качественных товаров, работ и услуг, планируется широкое применение унифицированных техспецификаций.

Кроме того, с 2023 года будет внедрен новый способ закупок с использованием стоимости жизненного цикла, что также будет способствовать повышению качества товаров, работ и услуг.

В целях повышения общественного контроля за заказчиками и качества осуществления закупок предлагается ведение и размещение в общем доступе рейтинга эффективности госорганов.