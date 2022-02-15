В Казахстане планируется установить лимит на участие в госзакупках
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируется установить лимита на участие в госзакупках. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Процесс госзакупок полностью переведен в электронный формат. Весь процесс прозрачен и доступен всем. В результате принятых мер за последние годы доля прямых закупок из одного источника сократилась с 64% до 39%. С текущего года из закона исключены ещё 6 оснований прямых закупок. Установлены требования о приоритетном осуществлении закупок конкурентным способом, а также ответственность первого руководителя заказчика за необоснованное применение одного источника», - сказал Ерулан Жамаубаев.
Было отмечено, что в целях совершенствования процесса закупок введен новый способ в виде электронного магазина, а также внедряются рамочные соглашения и конкурс с использованием рейтингово-балльной системы.
Внедрен показатель финансовой устойчивости, который ограничил участие в закупках фирм однодневок.
Внедрен электронный депозитарий для автоматического расчета опыта работы поставщиков в сфере строительства.
«В целях исключения монополизации рынка, а также предоставления возможностей роста малому и среднему бизнесу, планируется установление лимита на участие в закупках.Будет продолжено дальнейшее сокращение закупок из одного источника», - подчеркнул Ерулан Жамаубаев.
По словам министра, для исключения возможности установления завышенных требований к поставщикам и приобретения качественных товаров, работ и услуг, планируется широкое применение унифицированных техспецификаций.
Кроме того, с 2023 года будет внедрен новый способ закупок с использованием стоимости жизненного цикла, что также будет способствовать повышению качества товаров, работ и услуг.
В целях повышения общественного контроля за заказчиками и качества осуществления закупок предлагается ведение и размещение в общем доступе рейтинга эффективности госорганов.
- В Казахстане ужесточат требования к деятельности уполномоченных экономических операторов
- Предварительную оценку программы «Экономика простых вещей» провели в РК
- До какого уровня намерены сократить инфляцию в Казахстане
- Тарифы по услугам предоставления подъездных путей снижены в РК
- Препятствующие улучшению благосостояния населения причины выявлены в РК
- Ерулан Жамаубаев рассказал о пересмотре порядка закупок Фонда «Самрук-Қазына»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана