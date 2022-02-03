В Казахстане перейдут на увеличенный межремонтный период НПЗ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане перейдут на увеличенный межремонтный период нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По его словам, проведен анализ текущего ремонтного цикла трех НПЗ – совокупное время остановок вторичных процессов переработки на ремонт достигает более 100 дней в год.
«Разработан график ремонтов на пятилетний период, который позволит останавливать только один из трех заводов один раз в год, что позволит выровнять объем производства по годам», - сказал Болат Акчулаков.
В ведомстве отметили, что текущие ремонты будут проводиться только по мере необходимости. Наиболее подготовленным заводом является ШНПЗ – рассматривается перенос текущего ремонта на ШНПЗ с 2022 на 2023 год по результатам оценки в середине года.
Также планируется оптимизация сроков ремонта (сокращен срок текущего ремонта на ШНПЗ на 5 дней в 2022 году, перенесен капитальный ремонт на ТОО «ПНХЗ» на 2023 год).
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