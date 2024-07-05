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    11:44, 05 Июль 2024 | GMT +6

    В Казахстане перестанут выдавать бесплатные лекарства по 32 заболеваниям

    лекарства
    Фото: freepik

    Министерство здравоохранения РК подготовило поправки в «Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями)», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно документу, из перечня на выдачу бесплатных лекарств исключается 38 препарата, предназначенные для лечения 32 заболеваний, среди которых:

    • Доброкачественная дисплазия молочной железы
    • Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
    • Хронические инфекции мочеполовой системы
    • Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь
    • Поражение черепных нервов
    • Острый/хронический синусит
    • Острый/хронический кератит
    • Пневмония внебольничная
    • Желчекаменная болезнь
    • Хронический панкреотит
    • Эритема многоформная
    • Гастрит и дуоденит
    • Эндометриоз
    • Холецистит
    • Мигрень.

    В министерстве пояснили, что эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни. При этом планируется увеличить охват обеспечения амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни.

    Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.

    Теги:
    Здравоохранение Общество Здоровье Минздрав РК
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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