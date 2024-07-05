В Казахстане перестанут выдавать бесплатные лекарства по 32 заболеваниям
Министерство здравоохранения РК подготовило поправки в «Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями)», передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно документу, из перечня на выдачу бесплатных лекарств исключается 38 препарата, предназначенные для лечения 32 заболеваний, среди которых:
- Доброкачественная дисплазия молочной железы
- Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
- Хронические инфекции мочеполовой системы
- Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь
- Поражение черепных нервов
- Острый/хронический синусит
- Острый/хронический кератит
- Пневмония внебольничная
- Желчекаменная болезнь
- Хронический панкреотит
- Эритема многоформная
- Гастрит и дуоденит
- Эндометриоз
- Холецистит
- Мигрень.
В министерстве пояснили, что эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни. При этом планируется увеличить охват обеспечения амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.