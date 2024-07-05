В Казахстане перестанут выдавать бесплатные лекарства по 32 заболеваниям

Министерство здравоохранения РК подготовило поправки в «Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями)», передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, из перечня на выдачу бесплатных лекарств исключается 38 препарата, предназначенные для лечения 32 заболеваний, среди которых:

Доброкачественная дисплазия молочной железы

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки

Хронические инфекции мочеполовой системы

Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь

Поражение черепных нервов

Острый/хронический синусит

Острый/хронический кератит

Пневмония внебольничная

Желчекаменная болезнь

Хронический панкреотит

Эритема многоформная

Гастрит и дуоденит

Эндометриоз

Холецистит

Мигрень.

В министерстве пояснили, что эти заболевания не влияют на смертность и продолжительность жизни. При этом планируется увеличить охват обеспечения амбулаторным лекарственным обеспечением других хронических заболеваний, влияющих на смертность и продолжительность жизни.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.