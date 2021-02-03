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    11:07, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    В Казахстане перестали принимать банкноты образца 2006 года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 1 февраля 2021 года завершился срок замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

    «Решение о продлении срока замены банкнот данных номиналов было принято Национальным банком в связи с обращениями граждан. Обмен проводился в период с 21 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года для физических лиц исключительно в филиалах Национального банка. За указанный период наибольшее количество обращений на замену банкнот поступило от жителей г. Алматы (28,2%), г. Нур-Султан (9,5%), Карагандинской области (7,5%). Основная доля принятых к обмену купюр приходится на банкноты номиналом 2000 тенге (44,1%), далее следуют 5000 тенге (30,9%) и 10000 тенге (25,0%)», - говорится в сообщении регулятора.

    Как отметили в Нацбанке, в связи с окончанием срока замены на действующие денежные знаки национальной валюты, банкноты указанных номиналов образца 2006 года не подлежат приему и обмену на всей территории Республики Казахстан и не являются законным платежным средством.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Экономика
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