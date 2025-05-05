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    12:35, 05 Май 2025 | GMT +5

    В Казахстане пересмотрят предельно допустимый уровень радиосигнала

    Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения — главный государственный санитарный врач РК подписал приказ «О создании рабочей группы по пересмотру предельно допустимого уровня радиосигнала», передает корреспондент агентства Kazinform.

    радиосигнал
    Фото: freepik.com

    Согласно приказу, в Казахстане создана рабочая группа по пересмотру предельно допустимого уровня радиосигнала.

    Рабочей группе поручено разработать детальный план мероприятий по пересмотру нормативов предельно допустимых уровней радиосигнала в срок до 14 мая 2025 года.

    Напомним, в июне 2024 года агентство Kazinform писало о том, что Минцифры Казахстана  разработало новый пакет мер по улучшению качества связи, среди которых пересмотр нормативов по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций.

    Теги:
    Правительство МЦРИАП Минздрав РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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