В Казахстане пересмотрят предельно допустимый уровень радиосигнала

Согласно приказу, в Казахстане создана рабочая группа по пересмотру предельно допустимого уровня радиосигнала.

Рабочей группе поручено разработать детальный план мероприятий по пересмотру нормативов предельно допустимых уровней радиосигнала в срок до 14 мая 2025 года.

Напомним, в июне 2024 года агентство Kazinform писало о том, что Минцифры Казахстана разработало новый пакет мер по улучшению качества связи, среди которых пересмотр нормативов по предельно допустимому уровню радиосигнала базовых станций.