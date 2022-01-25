В Казахстане пересмотрены сроки карантина и изменения статуса в Ashyq
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрен подход к срокам карантина и срокам изменения статуса в Ashyq. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С учетом скорости распространения и особенностей течения коронавирусной инфекции вызванной вариантом «омикрон» пересмотрен подход к срокам карантина и соответственно сроков изменения статуса в Ashyq «, - сказала Ажар Гиният.
Как отметила министр, срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При этом, при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на 7 сутки, карантин завершается.
«Если по каким-то причинам ПЦР-тест на 7 сутки не сдан, то карантин завершается на 10 день без дополнительной сдачи ПЦР-теста. Данные критерии нашли свое отражение в постановлениях главного государственного врача по ограничительным мерам и в постановлении, определяющим правила работы и изменения статуса в Ashyq», - добавила Ажар Гиният.
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