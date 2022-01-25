+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Казахстане пересмотрены сроки карантина и изменения статуса в Ashyq

25 Января 2022 09:30
Поделиться:
В Казахстане пересмотрены сроки карантина и изменения статуса в Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрен подход к срокам карантина и срокам изменения статуса в Ashyq. Об этом заявила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Об образовательном процессе в школах и вузах рассказала глава Минздрава РК
Какие пациенты с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии Регионы с самой низкой долей вакцинации населения от КВИ назвала Ажар Гиният Минздрав не исключает внедрения дополнительных карантинных мер в регионах РК

С учетом скорости распространения и особенностей течения коронавирусной инфекции вызванной вариантом «омикрон» пересмотрен подход к срокам карантина и соответственно сроков изменения статуса в Ashyq «, - сказала Ажар Гиният.

Как отметила министр, срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При этом, при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на 7 сутки, карантин завершается.

«Если по каким-то причинам ПЦР-тест на 7 сутки не сдан, то карантин завершается на 10 день без дополнительной сдачи ПЦР-теста. Данные критерии нашли свое отражение в постановлениях главного государственного врача по ограничительным мерам и в постановлении, определяющим правила работы и изменения статуса в Ashyq», - добавила Ажар Гиният.

Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Об образовательном процессе в школах и вузах рассказала глава Минздрава РК
Какие пациенты с КВИ находятся в крайне тяжелом состоянии
Регионы с самой низкой долей вакцинации населения от КВИ назвала Ажар Гиният
Минздрав не исключает внедрения дополнительных карантинных мер в регионах РК
Популярное
1 Состоялось заседание Бюро Сената
2 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
3 Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
4 Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
5 Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Бостандыкского района
6 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Читайте также
В Казахстане резко выросла занятость инфекционных коек в больницах
Масштабные послабления карантинных мер приняли в Казахстане
Состоялось заседание Бюро Сената
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Количество повторных заражений коронавирусом увеличилось в Алматы
Бакытжан Сагинтаев отчитал акима Бостандыкского района
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив