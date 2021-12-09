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В Казахстане пересмотрена тактика ревакцинации населения
9 Декабря 2021 08:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрена тактика ревакцинации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире Национальной консультативной комиссией по иммунизации пересмотрена тактика ревакцинации населения», - сказал Алексей Цой.
Министр пояснил, что с 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией.
На сегодня ревакцинацией охвачено 44 702 человека.
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