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В Казахстане пересмотрена тактика ревакцинации населения

9 Декабря 2021 08:13
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В Казахстане пересмотрена тактика ревакцинации населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрена тактика ревакцинации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире Национальной консультативной комиссией по иммунизации пересмотрена тактика ревакцинации населения», - сказал Алексей Цой.

Министр пояснил, что с 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией.

На сегодня ревакцинацией охвачено 44 702 человека.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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