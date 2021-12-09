В Казахстане пересмотрена тактика ревакцинации населения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрена тактика ревакцинации населения. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в мире Национальной консультативной комиссией по иммунизации пересмотрена тактика ревакцинации населения», - сказал Алексей Цой.

Министр пояснил, что с 8 декабря ревакцинации через шесть месяцев подлежат все лица, завершившие вакцинацию двумя дозами, а также переболевшие коронавирусной инфекцией.

На сегодня ревакцинацией охвачено 44 702 человека.



