В Казахстане пересмотрели критерии отнесения стран к неблагополучным по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрели критерии отнесения зарубежных стран к разным категориям неблагополучных по коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в интервью телеканалу «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ситуация меняется каждый день. Вчера поздно вечером генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, он каждый день дает обновление информации, заявил о том, что нет четких критериев в отношении угрозы эпидемии, то есть каждая страна должна принимать решения, исходя из анализа ситуации», - сказал Елжан Биртанов.

Министр добавил, что в этой связи в Казахстане пересмотрели критерии отнесения зарубежных стран к разным категориям неблагополучных по коронавирусу.

«Теперь недостаточно иметь всего лишь свыше 10 случаев (заболевания), то есть мы смотрим на количество населения – плотность населения и быстроту распространения. Поскольку многое зависит от эффективности принимаемых мер в некоторых странах. С учетом этого уже более гибко наша санитарная служба определяет эти страны. На сегодняшний день рассматривается вопрос о переносе ряда стран, которые показали высокий рост на вчерашний день, то есть Южная Корея, Италия, Иран и Япония, в первую категорию для того, чтобы более тщательно следить за прибывающими из этих стран», - пояснил Елжан Биртанов.