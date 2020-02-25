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В Казахстане пересмотрели критерии отнесения стран к неблагополучным по коронавирусу

25 Февраля 2020 19:25
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В Казахстане пересмотрели критерии отнесения стран к неблагополучным по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане пересмотрели критерии отнесения зарубежных стран к разным категориям неблагополучных по коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в интервью телеканалу «Хабар 24», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ситуация меняется каждый день. Вчера поздно вечером генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, он каждый день дает обновление информации, заявил о том, что нет четких критериев в отношении угрозы эпидемии, то есть каждая страна должна принимать решения, исходя из анализа ситуации», - сказал Елжан Биртанов.

Министр добавил, что в этой связи в Казахстане пересмотрели критерии отнесения зарубежных стран к разным категориям неблагополучных по коронавирусу.

«Теперь недостаточно иметь всего лишь свыше 10 случаев (заболевания), то есть мы смотрим на количество населения – плотность населения и быстроту распространения. Поскольку многое зависит от эффективности принимаемых мер в некоторых странах. С учетом этого уже более гибко наша санитарная служба определяет эти страны. На сегодняшний день рассматривается вопрос о переносе ряда стран, которые показали высокий рост на вчерашний день, то есть Южная Корея, Италия, Иран и Япония, в первую категорию для того, чтобы более тщательно следить за прибывающими из этих стран», - пояснил Елжан Биртанов.


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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Автор:

Серик Сабеков

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