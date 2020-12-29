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В Казахстане переходят на онлайн-продажи инвестиционных и коллекционных монет

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Декабря 2020, 21:30
В Казахстане переходят на онлайн-продажи инвестиционных и коллекционных монет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Национальный Банк Казахстана сообщает о поэтапном переходе на онлайн-продажи монет из драгоценных и недрагоценных металлов с 2021 года с целью обеспечения безопасности населения на фоне сложившейся эпидемиологической ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

На начальном этапе продажи монет будут осуществляться как в территориальных филиалах Национального Банка, так и через интернет-магазин. Новые и ранее выпущенные коллекции монет будут по-прежнему доступны к приобретению через кассы территориальных филиалов Национального Банка. Доля монет, реализуемых исключительно посредством интернет-магазина НБК, будет увеличиваться поэтапно.

«Реализация монет через интернет-магазин – это удобная альтернатива приобретению монет через филиалы Национального Банка. Особенно для жителей отдаленных городов и поселков. Люди все чаще предпочитают формат онлайн-покупки монет, так они экономят свое время и не подвергают риску здоровье в период пандемии», – сказал директор Департамента наличного денежного обращения Жомарт Кажмуратов.

Напомним, интернет-магазин по продаже был запущен в ноябре 2012 года на платформе сайта Национального Банка в разделе «Национальная валюта».

С момента запуска онлайн-продаж монет НБК курьерской службой EMS АО «Казпочта» доставлено более тысячи монет по принципу «из рук в руки». Срок и стоимость доставки монет зависят от места жительства покупателя и рассчитываются автоматически согласно тарифам Казпочты.


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