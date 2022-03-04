В Казахстане падает популярность дистанционной занятости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В четвертом квартале 2021 года наблюдался рост числа наемных работников на 32,1 тыс человек и сокращение количества самозанятых лиц на 33,1 тыс человек. В целом на рынке труда Казахстана в этот период продолжила сокращаться численность безработных, лица вне активной занятости возвращаются на рынок труда, а популярность дистанционной занятости падает, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Общая численность рабочей силы в сравнении с третьем кварталом 2021 года сократилась на 1,3 тыс человек, однако в годовом выражении этот показатель вырос на 0,3% (29,9 тыс) до 9,3 млн человек. Этому способствовал рост занятости в целом на 0,4% (30,8 тыс) до 8,8 млн человек по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

В структуре занятости по итогам четвертого квартала 76% (6,72 млн) работающего населения были заняты наемным трудом, их численность увеличилась на 0,5% (32,1 тыс.) по сравнению с тетьим кварталом 2021 года. Соответственно, 24% занятых (2,1 млн) являются самозанятыми лицами, численность которых сократилась на 1,6% (33,1 тыс) в сравнении с предыдущим кварталом.

«При этом если сравнить показатели начала и конца прошлого года, то можно отметить рост числа и наемных работников и самозанятого населения на 14,3 тыс и на 16,5 тыс человек соответственно», – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

Также эксперт отметила, что к концу 2021 года число безработных продолжило сокращаться.

«Несмотря на то, что в сравнении с предыдущим кварталом уменьшение составило всего 350 человек, за годичный период их численность сократилась почти на 2,6 тыс. человек. Уровень безработицы при этом остался на отметке в 4,9%, как и на протяжении пяти предшествующих кварталов», – сообщила Александра Молчановская.

Возвращение в экономическую активность также отражается уменьшением численности лиц вне активной занятости. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число тех кто не работал или не искал работу снизилось на 13,2 тыс, составив 4,1 млн человек.

Говоря о характеристиках занятости, как и прежде, подавляющая часть занятых проживает в городской местности (59%), большая часть из которых – наемные работники. Самостоятельная занятость, как правило, преобладает в сельской местности (57%). Больше всего самозанятых в сельской местности Туркестанской (83% от общего количества самозанятых), Алматинской (79%) Жамбылской и Западно-Казахстанской (73%) областях.

«Продолжает расти доля занятости с профессиональным образованием. Так, в четвертом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом их численность увеличилась на 68 тыс человек, составив 85% от занятого населения. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, как среди наемных работников, так и самозанятых их доля возросла на 2 п.п., составив 89% и 72% соответственно. Стоит отметить, что в целом наблюдается тенденция роста занятых именно с техническим и профессиональным образованием», – подчеркнула Александра Молчановская.

В разрезе видов экономической деятельности четыре отрасли традиционно занимают 55% всей занятости: торговля, сельское хозяйство, образование и промышленность. В то же время продолжается тенденция перетоков занятости в сторону сферы услуг.

Так, в четвертом квартале 2021 года наибольший прирост занятых по сравнению с третьим кварталом 2021 года произошел в финансовой и страховой деятельности (+5% или 9,2 тыс человек), государственном управлении (+2,6% или 12,8 тыс человек), здравоохранении (+2,4% или 12,7 тысяч человек), сфере транспорта и складирования (+2,2% или 13,3 тыс человек) и предоставления прочих видов услуг (+2% или 6,3 тыс человек).

Рассматривая отраслевую структуру занятой молодежи (15-28 лет), можно отметить, что увеличение работающей молодежи наблюдается в таких сферах как административное и вспомогательное обслуживание (+11 тыс), финансы и страхование (+8,9 тыс), профессиональная и научная деятельность (+7,7 тыс), госуправление (+7,4 тыс), а также искусство и развлечения (+4 тыс). В остальных отраслях идет сокращение численности занятой молодежи, наибольший спад зафиксирован в сфере торговли (–42 тыс человек). Такие перетоки в том числе связаны с возрастными изменениями занятых – переход из группы молодежи в группу занятых в возрасте 29-34 года, численность которой к четвертому кварталу увеличилась на 95 тыс человек, а также переход к экономической неактивности по причинам обучения, ведения домашнего хозяйства и пр.

В четвертом квартале 2021 года номинальная заработная плата в Казахстане составила в среднем 275,6 тыс тенге, что выше на 18,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В то же время индекс реальной заработной платы составил 8,7% к этому же периоду 2020 года.

В разрезе регионов лидерами по уровню заработной платы остаются нефтяные регионы – Атырауская (420,4 тыс тенге в месяц) и Мангистауская (382,4 тыс тенге) области, а также мегаполисы – г. Нур-Султан (391,4 тыс тенге) и г. Алматы (329,1 тыс тенге), а сфера водного транспорта является самой доходной в стране, где средняя зарплата равна 890,7 тыс тенге.

К концу года снизилась и популярность дистанционной занятости – количество работающих удаленно составило всего 24,4 тыс человек, сократившись на 16,1 тыс в сравнении с предыдущим кварталом. Несмотря на столь резкое сокращение числа занятых «удаленно» тенденция превалирования среди них городских жителей (74%) над сельскими и женщин (66%) над мужчинами все еще сохраняется.

Тем не менее, такой формат работы уверенно закрепился на рынке труда, и если это не оформлено документально, то в любом случае по договоренности с работодателем часть работников может сохранять гибридный режим работы (онлайн/офлайн).