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В Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры

1 Сентября 2020 13:22
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В Казахстане ожидаются дожди и понижение температуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О прогнозе погоды в Казахстане на 1-3 сентября 2020 года рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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«В первые дни осени на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, температурный фон в пределах 23…36 тепла. К середине недели на большей части республики, с прохождением атмосферного фронта, местами пройдут дожди с грозами. Осадки с грозой будут сопровождаться порывистым ветром, возможно выпадение града и понижением температуры воздуха, в северной половине страны, до 17…28 тепла», - говорится в сообщении.


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#Казгидромет   #Погода  
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