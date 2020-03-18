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В Казахстане ожидают снижение цен на бензин

18 Марта 2020 17:59
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В Казахстане ожидают снижение цен на бензин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда в Казахстане произойдет снижения цен на бензин на АЗС, рассказал вице-министр энергетики РК Асет Магауов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Буквально за прошедшую неделю снижение оптовых цен на бензин произошло, на 6 тысяч тенге цена бензина, по нашим оценкам, снижается. Что касается розничных цен, то предыдущее поднятие цен по сравнению с началом января, оно было в большей степени вызвано увеличением акцизного налога на бензин. Он увеличился с 11 тысяч тенге за тонну до 24 тысяч тенге за тонну», - сказал Асет Магауов на брифинге в СЦК.

Он также рассказал, когда снижение цен коснется розничной торговли на автозаправочных станциях.

«Когда снижение оптовых цен дойдет до розницы? Это зависит от того, как розничная торговля получит новые партии и будет реализовывать их по новой цене. На рынке оптовых цен уже идет определенная корректировка», - пояснил Асет Магауов.


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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика, Цены и тарифы,
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Автор:

Серик Сабеков

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