В Казахстане ожидается жаркая погода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под влиянием поля повышенного давления на большей части республики ожидается малооблачная, жаркая погода. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на западе страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются кратковременные дожди с грозами, усиление ветра.

В горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15–20 м/с, днем местами – град. В Атырауской области местами ожидается пыльная буря, днем при грозе ветер 15–20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидается град, усиление ветра 15–20 м/с. В Актюбинской, днем в Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15–18 м/с.

Днем в Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, на юге Карагандинской областей сохранится сильная жара. В Актюбинской области сохранится сильная, местами очень сильная жара. В Костанайской области ожидается сильная, местами очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской, Акмолинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.