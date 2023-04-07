В Казахстане ожидается усиление взаимодействия между Парламентом и Правительством – азербайджанский эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем выступлении перед Парламентом страны озвучил обширный пакет инициатив и поручений, необходимых для реализации запланированного в стране политического и социально-экономического преобразования. Об этом сказал эксперт-экономист, соучредитель азербайджанского Республиканского исследовательского центра Натик Джафарли, передает МИА «Казинформ».

По его словам, недавно состоявшиеся внеочередные парламентские выборы в Казахстане показали убедительный мандат доверия проводимому курсу Касым-Жомарта Токаева, который открывает новые возможности тотальному и комплексному развитию всех сфер государства и общества.

«Обновление состава законодательного органа было необходимым шагом для кардинальной перезагрузки существующей политической системы и закрепления новой концепции развития страны. Результаты выборов ознаменовали появление многопартийного Парламента в стране после долгих лет т.н. «политического застоя», - отметил эксперт.

Натик Джафарли считает, что ключевые месседжи из выступления Президента Казахстана были направлены на твердую решимость властей продолжить объявленные Главой государства политические реформы с целью дальнейшего совершенствования политической системы. На этом фоне эксперт прогнозирует усиление взаимодействия между Парламентом и Правительством в целях нивелирования случаев упущения в работе и недоработок.

«Важным тезисом из речи Главы государства является возложение ответственности за деятельность кабинета министров на партию «Amanat», получившую наибольшую электоральную поддержку и большинство мест в законодательном органе. Тем временем ошибки и провалы кабмина будут ассоциироваться с работой именно партии-победителя, что отразится также на дальнейшей ее деятельности и перспективах участия в следующих выборах», - поделился он.

Эксперт полагает, что новый состав Мажилиса будет более конкурентным и более требовательным к Правительству и к акиматам, к прозрачности бюджетных процессов. Это, по его мнению, в итоге должно будет привести к повышению эффективности деятельности Правительства и улучшению условий жизни населения, росту благосостояния.

«Тезис Президента Казахстана о том, что партии будут идти в фарватере политических процессов, считается как важный шаг вперед для политического будущего Казахстана. Так как последний состав Мажилиса отражает все идеологические взгляды общественности и является результатом масштабных политических реформ, либерализации законодательных норм, касающихся регистрации партий, это позволило ранее оппозиционной партии, как ОСДП, получить представительство в Парламенте», - добавил Натиг Джафарли.

Эксперт отметил, после того, как Правительство Казахстана сложило полномочия перед избранным Мажилисом, фракция парламентского большинства – «Аманат» занялась процессом формирования кабинета министров.

«Тот факт, что обновление большей части Правительства произошло наименьшим образом, может означать оказываемое доверие Главы государства членам прежнего кабмина. Однако учитывая стоящие впереди страны большие вызовы, связанные с необходимостью социально-экономического преобразования, Президентом Казахстана были поставлены конкретные и объемные задачи перед исполнительными органами власти и строгие требования по их реализации», - подчеркнул спикер, выразив надежду, что вновь назначенные главы министерств приложат большие усилия для достижения видимых результатов уже во втором полугодии.

«В целом тезисы Президента Токаева призывают к разделению и взаимному контролю ветвей власти - а это, в свою очередь, очень важно для деловой активности и привлечения новых инвестиций», - отметил Натиг Джафарли.

По его мнению, Казахстан имеет все ресурсы и шансы стать следующим «евроазиатским тигром» в плане интенсивного экономического развития.

За последние 50-60 лет в мире такой путь интенсивного развития прошли Южная Корея, Сингапур и Чили. Казахстан может пополнить этот список, добавил эксперт.