В Казахстане отведено и откачано 17 млн кубометров талой воды

В МЧС РК сообщили о паводковой ситуации в республике к этому часу, передает агентство Kazinform.

За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области мотопомпами и передвижными насосными станциями отведена и откачана вода из 174 домов. Всего откачано ­­­­137 627 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Военнослужащими Национальной гвардии оказывается помощь жителям в благоустройстве и очистке улиц и дворовых территорий.

Фото: МЧС РК

В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды и дезинфекционные работы подтопленных домов в круглосуточном режиме. Ведется мониторинг уровня реки Жайык (Урал). Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе проводятся работы по возведению дамбы. За сутки возведено дамб протяженностью порядка 300 метров.

Фото: МЧС РК

В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3 050 мешкотар и 233 тонн инертных материалов. Ситуация в регионе стабилизируется.

По республике отведено и откачано 17 млн куб метров талой воды из 10 013 жилых домов и 3 215 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 51 111 человек. 5 355 человек остаются в пунктах временного размещения.

Фото: МЧС РК

В противопаводковых работах задействовано 10 827 человек и 1 247 единиц техники, 332 водооткачивающих средств и 57 плавательных средств, 5 воздушных судов.

За два дня подразделениями радиационной, химической и биологической защиты МЧС в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция подтопленных 326 домов, в городе Кульсары Атырауской области - подтопленных территорий площадью 76 500 кв. метров.

Военнослужащими Министерства обороны в п. Подстепное и Анкаты Теректинского района, Западно-Казахстанской области проведена аналогичная работа подтопленных территорий общей площадью 71 гектар.