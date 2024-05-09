РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:29, 09 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане отведено и откачано 17 млн кубометров талой воды

    В Казахстане отведено и откачано 17 млн кубометров талой воды
    Фото: МЧС РК

    В МЧС РК сообщили о паводковой ситуации в республике к этому часу, передает агентство Kazinform.

    За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области мотопомпами и передвижными насосными станциями отведена и откачана вода из 174 домов. Всего откачано ­­­­137 627 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды в реке Есиль. Военнослужащими Национальной гвардии оказывается помощь жителям в благоустройстве и очистке улиц и дворовых территорий.

    В Казахстане отведено и откачано 17 млн кубометров талой воды
    Фото: МЧС РК

    В городе Кульсары Атырауской области продолжаются работы по откачке воды и дезинфекционные работы подтопленных домов в круглосуточном режиме. Ведется мониторинг уровня реки Жайык (Урал). Ситуация на контроле. В городе Атырау и Курмангазинском районе проводятся работы по возведению дамбы. За сутки возведено дамб протяженностью порядка 300 метров.

    В Казахстане отведено и откачано 17 млн кубометров талой воды
    Фото: МЧС РК

    В селе Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы. За сутки уложено 3 050 мешкотар и 233 тонн инертных материалов. Ситуация в регионе стабилизируется.

    По республике отведено и откачано 17 млн куб метров талой воды из 10 013 жилых домов и 3 215 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 51 111 человек. 5 355 человек остаются в пунктах временного размещения.

    В Казахстане отведено и откачано 17 млн кубометров талой воды
    Фото: МЧС РК

    В противопаводковых работах задействовано 10 827 человек и 1 247 единиц техники, 332 водооткачивающих средств и 57 плавательных средств, 5 воздушных судов.

    За два дня подразделениями радиационной, химической и биологической защиты МЧС в г. Петропавловск Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция подтопленных 326 домов, в городе Кульсары Атырауской области - подтопленных территорий площадью 76 500 кв. метров.

    Военнослужащими Министерства обороны в п. Подстепное и Анкаты Теректинского района, Западно-Казахстанской области проведена аналогичная работа подтопленных территорий общей площадью 71 гектар.

    В Казахстане отведено и откачано 17 млн кубометров талой воды
    Фото: МЧС РК

     

    Теги:
    Подтопления МЧС Регионы Казахстана Вода Эвакуация Паводки в Казахстане
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!