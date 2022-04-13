В Казахстане отсутствует единая система учета финансирования здравоохранения - мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Галымжан Елеуов отмечает отсутствие единой системы учета финансирования сектора здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Республиканский бюджет на здравоохранение за последние четыре года увеличился в 3 раза и составил более 2 трлн. тенге в текущем году. По предварительным оценкам, здравоохранение дополнительно совокупно из различных бюджетных программ (бюджеты местных исполнительных органов, ГЧП и др.) финансируется на большую сумму, которая может достигать уровня республиканского бюджета. Это - огромные средства, централизованный учет по которым, к сожалению, отсутствует!» - отметил Галымжан Елеуов в своем запросе в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Таким образом, по его словам, несмотря на положительную динамику увеличения расходов на ГОБМП и ОСМС, отсутствует единая и прозрачная система учета финансирования всего сектора здравоохранения – нет детализации бюджетных программ, открытости процессов планирования, исполнения и унифицированной отчетности бюджета для всех основных участников.

«Финансирование бессистемно, не отражает стратегическую потребность и, более того, территориально неравномерно. И именно по указанным выше причинам 8 февраля текущего года на расширенном заседании Правительства Главой государства дано поручение обеспечить переход на централизованный закуп медтехники. Однако, что мы имеем на сегодняшний день? Министерство здравоохранения лишь проинформировало о разработке нормативной базы по реализации поручения, приостановив весь закуп по республике на неопределенное время», - добавил Галымжан Елеуов.