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вчера 23:27
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вчера 20:35
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вчера 19:30
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В Казахстане отменили все соревнования по легкой атлетике
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация легкой атлетики Казахстана сообщила об отмене соревнований в связи с пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ».
«Руководствуясь текущим положением ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19, и принятыми Правительством Республики Казахстан мерами, сообщаем: все чемпионаты и соревнования на территории Казахстана по легкой атлетике отменяются; дальнейшие решения будут приняты руководством Федерации по окончании режима ЧП в Республике, по согласованию с отраслевым министерством. Настоятельно рекомендуем соблюдать все меры предосторожности, данные Минздравом РК и другими уполномоченными органами», - говорится в сообщении, опубликованным на официальной странице федерации в Instagram .
Как отмечается, офис федерации переходит на работу в режиме online.
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