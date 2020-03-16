В Казахстане отменили все соревнования по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Федерация легкой атлетики Казахстана сообщила об отмене соревнований в связи с пандемией коронавируса, передает МИА «Казинформ».

«Руководствуясь текущим положением ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19, и принятыми Правительством Республики Казахстан мерами, сообщаем: все чемпионаты и соревнования на территории Казахстана по легкой атлетике отменяются; дальнейшие решения будут приняты руководством Федерации по окончании режима ЧП в Республике, по согласованию с отраслевым министерством. Настоятельно рекомендуем соблюдать все меры предосторожности, данные Минздравом РК и другими уполномоченными органами», - говорится в сообщении, опубликованным на официальной странице федерации в Instagram .

Как отмечается, офис федерации переходит на работу в режиме online.